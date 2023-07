Jovem morre e outro fica ferido em colisão entre motocicleta e ônibus em Mogi

Um jovem de 23 anos morreu e outro, de 22 anos, ficou ferido em um acidente envolvendo a motocicleta que ele estava pilotando, um carro e um ônibus na noite deste deste domingo (16) na Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, na Vila da Prata, em Mogi das Cruzes.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima - Sanderson dos Anjos Fernandes - estava pilotando a moto no sentido bairro-centro da via com o outro jovem na garupa quando o acidente aconteceu por volta das 20h45.

O relato da vítima que foi socorrida indica que um veículo cinza teria cruzado na frente da motocicleta, fazendo com que Sanderson perdesse o controle e colidisse na traseira de um carro vermelho e, em seguida, na lateral esquerda do ônibus.

À Polícia, o motorista do ônibus disse que escutou um barulho e desceu para verificar o que havia acontecido. Ele viu as duas vítimas caídas e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Sanderson foi socorrido para a Unidade de Pronto-Atendimento do Oropó, mas já chegou sem vida. Já o outro jovem, que ficou ferido no acidente, foi levado para a Santa Casa de Mogi e passará por exame de corpo de delito.

O caso foi registrado como homicídio culposo na Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes. A motocicleta envolvida no acidente foi recolhida pelos familiares da vítima fatal.