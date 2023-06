Jovem morre enquanto fazia exercícios em academia em Mogi

Uma jovem de 23 anos morreu nesta segunda-feira (19) enquanto fazia exercícios físicos em uma academia que fica na Avenida Henrique Eroles, no Alto do Ipiranga, em Mogi das Cruzes.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Millena de Medeiros Silva estava se exercitando quando teve um mal súbito por volta das 17 horas. Alunos e até enfermeiros que também estavam fazendo exercícios no local iniciaram um procedimento de massagem cardíaca na vítima, que durou cerca de 20 minutos até que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegasse.

Ao chegarem, os socorristas continuaram fazendo o procedimento e levaram a jovem até a ala de Emergência da Santa Casa de Mogi.

O óbito foi confirmado às 18h45, como suposta causa infarto agudo do miocárdio e/ou tromboembolismo pulmonar. O pai disse à Polícia que a filha desconhecia qualquer problema cardíaco.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi como morte suspeita e morte súbita sem causa determinante aparente e será investigado. Por conta do ocorrido, a academia ficou fechada nesta terça-feira. "Necessitamos encerrar as atividades de hoje por motivo de força maior", diz uma placa colocada na porta do estabelecimento.