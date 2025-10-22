Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Jovem procurado pela Justiça morre em troca de tiros com a polícia em Itaquá

As Polícias Civil e Militar investigam o caso

22 outubro 2025 - 11h22Por Da Reportagem Local
Um jovem de 21 anos foi morto, na noite deste domingo (19), no bairro Estância Guatambu, em Itaquaquecetuba, durante uma intervenção policial. O homem era procurado pela Justiça. As Polícias Civil e Militar investigam o caso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), agentes da PM receberam a informação de que o foragido estava na rua Urbano José de Prado. Ao chegar ao local, o suspeito teria efetuado disparos contra os policiais, que reagiram e o atingiram.

Uma equipe médica foi acionada, mas constatou o óbito no local. As armas utilizadas na ocorrência foram apreendidas para perícia.

O caso foi registrado na Delegacia de Itaquaquecetuba como posse ilegal de arma de fogo, resistência e morte decorrente de intervenção policial.