Jovem sai para trabalhar e desaparece em Itaquá

A jovem Andreza Freitas, 24 anos, está desaparecida desde a quarta-feira (23) quando saiu de casa para ir ao trabalho, na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba. Familiares e amigos estão se mobilizando nas redes sociais para encontrá-la. Um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado para relatar o desaparecimento.

Ieda Alves é amiga de Andreza. Segundo ela, a jovem saiu de casa pela manhã à caminho do trabalho. Mas, no trajeto, ela teria entrado em um carro e sumido. O modelo e cor do veículo não foram observados. Ao DS, o chefe da jovem desaparecida revelou que ela abria o comércio habitualmente pela manhã, mas estranhou o fato de o estabelecimento estar fechado.

Após a notícia, amigos e familiares de Andreza tentaram contato pelo celular, mas não obtiveram retorno. Atualmente, o está encontra-se desligado. Buscas foram feitas na região, no entanto, nenhuma informação sobre o paradeiro foi descoberta. A polícia iniciou investigação sobre o caso. Quem tiver qualquer informação que ajuda a encontrá-la pode entrar em contato no número 9-8397-7368 ou no disque-denúncia 181 ou 190.