Jovem suspeito de participar de arrastão em comércio é morto por motociclistas

Um jovem, de 21 anos, foi baleado e morto por motociclistas desconhecidos, na Avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, no bairro Perobal, em Itaquaquecetuba, durante a noite dessa quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, indícios põem a vítima em um arrastão num comércio, localizado no Jardim América. A distância entre o estabelecimento e o local aonde ocorreu o assassinato é de aproximadamente 1,5 quilômetro de distância.

Há duas versões para o caso. A primeira é a de que João Victor de Albuquerque Conceição foi baleado por assaltantes, em uma tentativa de assalto. Ele estava na garupa de uma moto, quando foi atingido, ao menos, três vezes. O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu. No depoimento, o amigo da vítima falou que ambos iriam fazer entregas de pizzas no Centro da cidade.

Ao contrário dessa versão, segundo a PM, moradores do bairro afirmaram que a dupla teria realizado um arrastão no Jardim América. Relatos apontam que motoqueiros desconhecidos seguiram-os e, em determinado trecho, atiraram e fugiram. O rapaz morto foi reconhecido por imagens. No entanto, as supostas vítimas do assalto se negaram a ir à delegacia.

Agora, a Polícia Civil analisa qual das versões é a correta. O caso segue sob investigação.