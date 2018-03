Jovem suspeito de furtar carro é preso em flagrante em Itaquá

Um jovem, de 18 anos, suspeito de participar de um furto a carro, foi preso em flagrante em Itaquaquecetuba. Ele estava dentro do veículo com mais outros dois indivíduos. A ocorrência aconteceu na noite do último dia 28, mas foi registrada apenas na quinta-feira (1).

Por volta das 22h30, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando na Rua Duque de Caxias no cruzamento com a Rua Cruzeiro, no bairro Tipóia, avistaram há 50 metros um carro com alerta ligado e dois indívudos saindo do veículo. Os agentes se aproximaram do local para realizar a abordagem, porém dois suspeitos conseguiram fugir correndo. Apenas um foi detido. Em revista pessoal, nada foi encontrado com ele. Mas, ao retornarem ao carro, os policiais constataram que havia indícios de crime devido a ignição do veículo estar estourada, e o módulo desconectado.

Em pesquisa, os policiais identificaram que o carro era produto de furto.

O suspeito foi conduzido a Delegacia Central de Itaquá, onde negou qualquer ligação com o crime, porém apresentou três versões diferentes.