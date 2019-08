Júri popular decide nesta sexta-feira desfecho de segurança acusado de matar Rayane

A sentença do segurança Michel Flor da Silva, acusado de matar e estuprar a adolescente Rayane Paulino, em outubro do ano passado, irá ser decidida nesta sexta-feira, 30. Ele vai passar por júri popular, que dará o desfecho da decisão. O julgamento está marcado para iniciar às 13 horas, no Fórum Criminal de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes.

Na oportunidade, três testemunhas de acusação e duas de defesa, além do próprio réu, serão ouvidos pelo juiz. A previsão é de que o julgamento termine às 20 horas.

Em janeiro deste ano, o juiz da 2ª Vara Criminal de Brás Cubas, Davi de Castro Pereira Rios, atendeu ao pedido da acusação de levar o segurança a júri popular. Na época, o julgamento de instrução ouviu o pai de Rayane e um policial civil.

O segurança acusado de matar e estuprar a adolescente está preso desde o dia 31 de outubro de 2018. À época, Silva confessou o crime.

Entenda o caso

O desaparecimento de Rayane ganhou repercussão nacional, após ela sair de uma festa paga, em um sítio de Mogi das Cruzes, e desaparecer. Foram oito dias de buscas, com a ajuda de policiais, cães farejadores e voluntários da região e Capital.