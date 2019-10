Justiça autoriza liberação de ambulante após pedido de delegado

Cerca de sete horas após a manifestação em frente ao Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes, a Justiça autorizou a soltura do ambulante Kaue Oliveira Francisco, 21 anos, preso sob suspeita de participar do roubo em um posto de combustível de Itaquaquecetuba. O jovem estava preso desde o último domingo, 13, no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano.

O pedido para soltar Kaue foi realizado pelo delegado José Rubens Ângelo, responsável pela investigação do confronto, em que três pessoas acabaram mortas, sendo os ambulantes e amigos de Kaue, Bruno Nascimento Martins de Souza e Rodinei Alves dos reis, de 32 e 33 anos, respectivamente, e a enfermeira Roberta Maria de França, de 36 anos, que era companheira de um dos guardas municipais alvo de um assalto.

O jovem foi solto por volta das 22 horas. A soltura se deu por conta de novo depoimento realizado pelo ambulante ao delegado responsável pelo caso. Segundo a investigação, os indícios apontam que os ambulantes não tiveram qualquer relação ao assalto. Baseou-se para esta decisão a análise das filmagens de segurança do posto no dia do crime.

Uma coletiva deve ser realizada, às 11 horas, na sede da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, para dar mais detalhes sobre o caso e o andamento das investigações.

Manifestação

Pelo menos 70 pessoas - entre familiares e amigos dos ambulantes - protestaram reivindicando respostas ao caso, bem como a soltura de Kaue. Com palavras de ordem, eles exigiam ainda a prisão de um dos guardas municipais de Itapecerica da Serra, que teria atirado mais de dez vezes contra o carro dos ambulantes.

O caso

A reviravolta do caso se deu após a divulgação das imagens. Até então, a polícia tinha apenas as informações de que uma tentativa de assalto no sábado de Dia das Crianças havia terminado em troca de tiros e três mortes. No dia do crime, a notícia era de que o veículo dos ambulantes estaria envolvido no caso, porém, a informação foi descartada logo depois.