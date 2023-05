Justiça condena ex-vereador e mais 7 por envolvimento com facção criminosa e vans

O ex-vereador e ex-vice-presidente da Câmara de Suzano, José Carlos de Souza Nascimento, o Zé Pirueiro, foi condenado a mais de 13 anos de prisão por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ele é acusado pelo Ministério Público de São Paulo de envolvimento em cooperativa de vans para beneficiar uma facção criminosa que atua no estado de São Paulo. Ele pode recorrer.

Zé Pirueiro foi preso no dia 2 de fevereiro de 2018 durante operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A investigação descobriu elo entre a facção e a cooperativa. Na época, ele era vereador em mandato e seu envolvimento no caso foi descoberto a partir de escutas telefônicas permitidas pela Justiça.

Outros dois ex-assessores de Zé Pirueiro também foram condenados. Ambos a seis anos de prisão: Cleiton Virgílio da Silva, 42, e Luís Alexandre Papalia, 50. No total, oito pessoas foram condenadas, incluindo o ex-parlamentar, Silva e Papalia.

O caso

O ex-parlamentar ficou preso entre fevereiro de 2018 e março de 2019, até ser solto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Após ser solto, ficou nove meses sem poder exercer o cargo de vereador e só reassumiu a cadeira no Legislativo em dezembro de 2019.

Na época da prisão, promotores do Gaeco e policiais militares apreenderam drogas, uma pistola e um colete a prova de balas. O material foi encontrado na casa de um dos detidos. Além disso, a sede da empresa do transporte foi alvo de busca e apreensão. Uma quantia de aproximadamente R$ 64 mil - entre real e dólares - foi apreendida.

O promotor Frederico Vieira Silvério da Silva disse, na ocasião, que uma denúncia deu início às investigações, afirmando que a sede da cooperativa “era usada para lavagem de dinheiro e reuniões sobre as ordens dadas de dentro dos presídios”.

O DS procurou as defesas dos três citados na reportagem, mas não conseguiu contato com as dos dois ex-assessores. A defesa de Zé Pirueiro ainda não se posicionou. A reportagem será atualizada caso haja retorno por parte das defesas dos três.