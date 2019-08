Justiça condena segurança a 45 anos de prisão por morte de Rayane Paulino

A Justiça de Mogi das Cruzes condenou nessa sexta-feira, 30, o ex-segurança Michel Flor da Silva a cumprir pena de 45 anos e quatro meses de prisão por causa do estupro e assassinato da jovem Rayane Paulino Alves. A defesa do réu deverá recorrer pedindo redução de pena.

A decisão em condená-lo saiu após quase sete horas de julgamento. A decisão do juiz se embasou aos argumentos apresentados pela acusação, bem como a opinião do júri popular. A pena é resultado da soma dos crimes de estupro, homicídio e ocultação de cadáver. Agora, o ex-segurança deve retornar à Penitenciária José Para Neto, em Guarulhos.

Entenda o caso

Rayane desapareceu depois de sair de uma festa com as amigas. À época, o sumiço mobilizou familiares, amigos e todas as forças de segurança do Alto Tietê, inclusive Capital. Depois de dias de buscas, o corpo da garota foi encontrado às margens de uma rodovia, em Guararema.

Logo depois, a polícia descobriu que a adolescente teria aceitado carona do segurança e, em determinado momento, foi asfixiada e morta.