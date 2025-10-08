Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Justiça manda prender suspeitos de homicídio em Mogi

Suspeitos estão foragidos

08 outubro 2025 - 15h24Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Investigações continuam Investigações continuam - (Foto: Arquivo/DS)

A Justiça concedeu o pedido de prisão temporária de dois homens, de 19 e 20 anos, suspeitos de um homicídio ocorrido em Mogi das Cruzes no dia 14 de agosto. Além disso, há mandados de busca e apreensão de menores suspeitos de envolvimento no caso.

O crime aconteceu na rua Santa Sofia, Jardim Margarida. A vítima morreu após ser agredida com pauladas na cabeça e partes do corpo.

Segundo o Setor de Homicídio e Proteção à Pessoa (SHPP) da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, o crime foi motivado após a vítima supostamente furtar uma panela. Entretanto, foi descoberto que uma vizinha doou o objeto para a vítima.

Após trabalhos de investigação do SHPP, foi constatado envolvimento de quatro homens no crime, sendo dois menores de idade. Foi concedido pela Justiça dois mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca domiciliar aos maiores e busca e apreensão dos adolescentes.

Ainda segundo a polícia, após o crime, os suspeitos fugiram para o litoral de São Paulo e nordeste do país. Eles permanecem foragidos.

O SHPP esclarece que as investigações continuam para realizar as prisões e apreensões.

