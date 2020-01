Justiça decide manter preso suspeito de atirar contra ex-mulher em Suzano

A Justiça decidiu manter preso o suspeito de ter atirado contra ex-companheira, em frente ao filho do casal, no sábado à noite, 4, no Jardim Modelo, em Suzano. A decisão foi dada nesta segunda-feira, 6, após audiência de custódia. Ele responderá pelo crime de tentativa de feminicídio.

O estado de saúde da jovem baleada é grave, mas estável, de acordo com nota da Secretaria de Saúde do Estado. Ela está hospitalizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.

Entenda o caso

O atentado ocorreu no sábado, 4, por volta das 21h45, na Rua Luís da Silva, no Jardim Modelo. Imagens de câmeras de monitoramento mostram a vítima caminhando na companhia do filho, de 5 anos. É possível ver na imagem uma terceira pessoa.



Segundo a polícia, o homem que a segue é o ex-companheiro. Ele atirou no rosto da vítima, em frente ao filho do casal, e fugiu. A jovem foi socorrida à Santa Casa de Suzano, onde foi estabilizada e transferida ao hospital mogiano.



A notícia sobre o paradeiro foi enviada à Central de Operações da Polícia Militar (Copom). O suspeito foi encontrado na casa de familiares, no Miguel Badra baixo.



De acordo com a PM, o suspeito resistiu à prisão. Familiares tentaram ‘resgatá-lo’, mas não tiveram êxito. Ao ser questionado sobre o crime, o homem negou ter cometido o crime.



Na delegacia, porém, as testemunhas o reconheceram. Inclusive tendo revelado detalhes específicos da fisionomia do atirador etc.