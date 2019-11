Laboratório na área central de Suzano poderia produzir até 72 mil porções de cocaína por dia

O delegado Fabrício Intelizano, da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise), e a delegada Kelly Cristina Sacchetto Cesar de Andrade, disseram nesta quarta-feira, 6, que o laboratório de drogas descoberto em um lava-rápido, na área central de Suzano, na terça-feira, 5, tinha capacidade para produzir cerca de 72 mil porções de cocaína no período de 24 horas. O cálculo foi realizado a partir da capacidade de produção da máquina seladora apreendida. Também foram apreendidos um fuzil, modelo Colt - de origem americana -, munições, de alto poder destrutivo, drogas, três carros, sendo um Camaro, e uma moto. Dois moradores da Cidade Tiradentes foram presos.

Segundo Intelizano, os próximos passos serão para descobrir se mais pessoas estavam envolvidas na montagem do laboratório, o locatário do lava-rápido, se o fuzil apreendido foi utilizado em alguma ação criminosa e, principalmente, a possibilidade de os suspeitos estarem planejando roubo à agências bancárias da cidade/região ou a carros-forte, em virtude do alto poder destrutivo do armamento.

Em entrevista coletiva à imprensa, o delegado foi enfático ao dizer que, diante do que foi encontrado, é possível dizer que a polícia à frente de uma organização criminosa na qual manipula grande quantidade de drogas e tem ramificação em outros crimes, como roubos.

“(Os suspeitos) Manipulam grande quantidade de entorpecentes. Todo o material recolhido será analisado pela perícia”. “O que chama a atenção é a ousadia desses indivíduos”, acrescentou Intelizano, quando se referiu ao fato de o lava-rápido ficar a poucos metros da Delegacia Central de Suzano.

Em relação à continuação da investigação, o delegado disse estar em tratativa com a Prefeitura de Suzano, para obter filmagens das câmeras da Central de Monitoramento. O objetivo é o de verificar qual é o segundo carro relacionado no transporte de drogas. É importante lembrar que o laboratório foi descoberto a partir de denúncias anônimas.

Entenda o caso

Após uma semana e meia de investigação, policiais da Dise estouraram um laboratório de drogas num lava-rápido, na Rua Antonio Rensi Primo, área central de Suzano. Dois moradores da Cidade Tiradentes, Zona Leste da Capital, foram presos.

Um fuzil modelo Colt - de fabricação americana -, munições capazes de perfurar blindagem, além de drogas e maquinários para embalar drogas foi apreendido. A arma e as munições estavam escondidas num compartimento secreto, atrás do banco de trás de um carro. Também foram apreendidos três carros, sendo um deles um GM Camaro, e uma moto.

De acordo com a polícia, os presos negaram envolvimento. Eles, porém, não souberam dizer o motivo de estarem no local.