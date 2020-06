Ladrão atira e mata comparsa após vítimas reagirem a assalto

Um suspeito de roubo morreu após o comparsa atingi-lo com um tiro na cabeça nesta quinta-feira, 4, em Itaquaquecetuba. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, a intenção do ladrão armado era de balear duas vítimas.

Segundo a polícia, as vítimas foram até à Avenida Quarto Centenário, região do bairro Pedreira, para vender um produto negociado por um site de compras e vendas.

No local programado, porém, eles foram dominados por bandidos. Ambas vítimas chegaram a ser mantidas reféns. De acordo com a PM, os homens, que são irmãos, reagiram e lutaram contra os ladrões.

Com a reação ao assalto, um dos ladrões atirou para atingir as vítimas, mas errou e atingiu o comparsa.

Policiais chegaram instantes depois. Não há a informação se o segundo bandido foi preso. Um revólver foi apreendido.

O DS aguarda mais detalhes sobre o caso. Peritos da Polícia Científica foram chamados para irem até o local.