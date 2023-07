Ladrão de relógios e receptador de celular são recapturados pela Polícia Militar em poá

Policiais Militares do 32° Batalhão recapturaram dois foragidos do sistema prisional nesta segunda-feira (10) na cidade de Poá.

A primeira abordagem aconteceu na Rua Novo Horizonte, por volta das 14h40, quando o abordado, um homem de 35 anos, teve seus antecedentes criminais descobertos pelos militares. Ele tinha uma condenação por roubo ocorrido em 2019.

Na ocasião, o indivíduo - que portava uma arma de brinquedo - foi autuado depois de roubar dois relógios da marca Rolex de clientes que estavam em frente a um restaurante no Itaim Bibi, bairro nobre da capital paulista. O crime ocorreu no dia 14 de novembro daquele ano. Segundo o Boletim de Ocorrência, o indivíduo foi detido por populares e chegou a ficar com o rosto machucado quando cometeu o crime.

O segundo foragido, de 29 anos, foi recapturado por volta das 19 horas, durante abordagem na Rua São José, bairro Itamarati. Contra ele, havia uma condenação por receptação de aparelho de telefone celular ocorrida em 2017.

Ambos os criminosos permaneceram presos depois de elaborados os boletins de ocorrência de captura de procurado.