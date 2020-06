Ladrão é linchado após ameaçar e roubar garota de 12 anos com faca

Um homem foi linchado após ter sido flagrado roubando uma garota, de 12 anos, no bairro Manoel Feio, em Itaquaquecetuba, durante esta sexta-feira, 12. De acordo com a Guarda Civil Municipal, o suspeito foi encontrado desmaiado. Uma faca usada no crime foi apreendida.

Agentes da GCM foram até o local após denúncia de roubo. O indivíduo foi encontrado desacordado e ferido na Rua Arujá, próximo ao local do crime. Paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram-no ao Hospital Santa Marcelina de Itaquá. De acordo com a corporação, o estado de saúde do suspeito é grave.

O celular da vítima foi recuperado. Além disso, a faca usada no crime foi recolhida para análise. Apesar do medo e de ter sofrido ameaças, a menina não foi ferida.

De acordo com os guardas, o suspeito hospitalizado ficará sob escolta policial. Caso a situação clínica não evolua, assim que obter alta, o homem irá responder em flagrante pelo crime de roubo.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Itaquaquecetuba.