Ladrão enfarta e morre durante assalto

Um ladrão infartou e morreu durante um assalto na madrugada desta segunda-feira (18) na Estrada do Rio Abaixo, em Itaquaquecetuba. A polícia informou que o suspeito foi identificado como Wesley Ferreira Lacerda, de 19 anos.

Segundo a polícia, Wesley estava com um comparsa. A dupla foi à região para roubar uma moto. Na hora que iam fugir, o jovem teve um mal súbito e caiu no chão. O segundo bandido fugiu sem ajudá-lo. Foram moradores do bairro que ligaram para o resgate.

Os PMs também disseram que o jovem foi levado ao hospital Santa Marcelina, mas chegou sem vida. A PM continua buscando informações para identificá-lo.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Central da cidade.