Ladrão invade residência e troca tiros com policial civil aposentado em Suzano

Um policial civil aposentado trocou tiros com um ladrão dentro de casa, em uma tentativa de assalto, durante a manhã desta quinta-feira (20), no bairro Parque do Colégio, em Suzano. No confronto, o suspeito foi morto e o policial ferido no braço.

O fato ocorreu por volta das 7h30. Segundo a Polícia Militar, o suspeito pulou o muro e entrou na casa. O que ele não esperava era que o dono fosse um policial.

Houve confronto em um dos cômodos do imóvel. As marcas da troca de tiros ficaram no teto, portas e em aparelhos domésticos.

Após o confronto, viaturas da PM foram para ao local para dar apoio. O policial foi atingido no braço. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa de Suzano. O suspeito, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O local do confronto está sendo preservado pela PM. Peritos da criminalística irão analisar a cena do crime. Até o fechamento desta reportagem, o caso ainda não havia sido registrado na Delegacia Central.