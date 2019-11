Ladrão rouba trio de amigas e tenta sequestrar adolescente; vítimas reagem

Uma adolescente lutou para não ser alvo de um sequestro após um roubo na manhã de quarta-feira, 27, em Itaquaquecetuba. Ela e duas amigas andavam pela Rua Capão Bonito, na Vila Virgínia, quando um homem anunciou o assalto. O rapto só não deu certo, porque as jovens lutaram contra o homem e fizeram com ele fugisse. A Polícia Militar conseguiu prender o suspeito instantes depois.

Segundo a polícia, o homem foi encontrado graças aos detalhes observados pelas vítimas. O ladrão, que utilizava uma pick-up, de cor vermelha, foi encontrado numa via próxima ao local do crime. Ele tentou fugir, mas logo foi preso. Na ocasião, os policiais encontraram uma pistola falsa.

Tanto o suspeito quanto as vítimas foram conduzidos ao distrito policial. As amigas narraram os detalhes ocorridos. Segundo elas, o homem chegou sozinho. Primeiro, ele pegou a bolsa de uma delas. Depois, agarrou e tentou arrastar a adolescente para dentro do carro. Elas reagiram, lutaram e conseguiram resgatar a amiga e recuperar a bolsa. O ladrão confessou o crime, mas não indicou qual seria a finalidade de raptar a adolescente.

Até o fechamento desta reportagem, o caso não havia finalizado. Por isto, a polícia não divulgou por quais crimes o homem deverá responder.