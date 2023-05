Ladrão usa cano para fingir estar armado, mas é preso por agente penitenciário em assalto em Mogi

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia por roubar uma farmácia que fica na Avenida Ricieri José Marcatto, na Vila Suissa, em Mogi. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (24).

Segundo o Boletim de Ocorrência, o indivíduo entrou no estabelecimento e anunciou o assalto a um farmacêutico que trabalha no local. A vítima foi levada para o caixa da farmácia recebendo ameaças por parte do indivíduo.

O homem só não contava que, dentro da farmácia, havia um agente penitenciário que percebeu o que estava acontecendo e prendeu o criminoso.

Dentro da farmácia, o criminoso chegou a roubar R$ 206 e colocar nos bolsos. O tempo todo, o homem ameaçou estar armado.

Ele foi levado para a Central de Polícia Judiciária de Mogi. O caso foi registrado como roubo e apreensão de objeto. O dinheiro roubado, 206 reais que estavam no caixa, foi recuperado.