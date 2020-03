Ladrões com fuzis tentam roubar carro-forte, matam vigilante e ferem outro em supermercado de Itaquá

Atualizado às 13h11

Um vigilante morreu e outro foi baleado durante uma tentativa de roubo a um carro-forte no estacionamento de um supermercado durante a manhã desta sexta-feira, 6, no Monte Belo, em Itaquaquecetuba. Os ladrões estavam armados com fuzis.

O ataque foi por volta das 10 horas. O carro-forte faria a entrega de malotes a uma agência que fica no supermercado. Segundo a polícia, quatro indivíduos chegaram em um carro preto. Três desceram do veículo com fuzis. Um deles estava com uma roupa de gari.

Houve troca de tiros entre os bandidos e vigilantes da empresa de transporte de valores. Durante a troca de tiros, o estabelecimento estava aberto e houve correria de clientes dentro e fora do estabelecimento.

Os vigilantes baleados foram socorridos ao Hospital Santa Marcelina. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. Outro foi atingido na perna e o estado de saúde não é considerado grave.

De acordo com a polícia, um cliente ficou ferido por conta de estilhaços de vidro. A suspeita é a de que os criminosos tenham fugido por uma comunidade, na divisa entre Itaquá e a Zona Leste de São Paulo. Há, ainda, a hipótese da participação de um segundo veículo.

FILMAGEM

Imagens do circuito de monitoramento do supermercado mostram o momento em que os ladrões entraram pela portaria. Depois, três saem do veículo. A ação foi rápida, mas, eles não conseguiram levar nenhum malote.

A investigação sobre o caso ficará a cargo da Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Bancos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), na Capital.