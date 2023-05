Ladrões aterrorizam motorista, assaltam ônibus, mas acabam presos em Mogi

Um homem de 31 anos e uma mulher de 23 foram presos em flagrante por assaltarem um ônibus na noite deste domingo (14) na Rua Gertrudes da Conceição Cabral, na região central de Mogi.

Segundo o Boletim de Ocorrência, três pessoas, sendo duas delas mulheres, invadiram o ônibus intermunicipal - que tinha como destino a cidade de Biritiba Mirim - e ameaçaram o motorista com uma faca. Os ladrões roubaram uma bolsa, uma pochete e R$ 540 que estavam com o motorista.

No entanto, de acordo com o documento, o ladrão que estava com a faca acabou se descuidando, permitindo a reação do motorista, que conseguiu pegar a faca e ir para cima dos criminosos.

Neste momento, os três fugiram. O motorista, então, saiu na rua gritando "pega ladrão". Populares que estavam pela via conseguiram deter um homem e uma mulher. A outra mulher conseguiu fugir.

A Polícia Militar foi acionada e foi até o local. Os dois criminosos tiveram que ser socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Rodeio, por conta dos ferimentos que eles sofreram quando foram detidos pelos populares. Após serem medicados, os dois indivíduos foram conduzidos para a Central de Polícia Judiciária de Mogi.

Na delegacia, o motorista explicou tudo o que aconteceu. Os objetos e o dinheiro roubados pelos ladrões foram restituídos à vítima. O homem foi levado para a Cadeia Pública de Mogi. A mulher foi levada para a Cadeia Pública de Itaquaquecetuba. O caso foi registrado como roubo qualificado em concurso de pessoas, utilização de arma branca e resistência.