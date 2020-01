Ladrões batem carro após manter funcionário do Correios refém em Suzano

Um funcionário do Correios ficou ferido após o carro no qual era mantido refém se envolver em uma batida nesta sexta-feira, 3, na Rua Planalto, região do Parque Alvorada, em Suzano. A suspeita é que, durante a fuga, os ladrões perderam o controle e bateram contra um carro de passeio e um muro. Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar, o roubo aconteceu na Rua Antônio Pessegueiro. Três ladrões participaram do crime. A fuga durou pouco mais de 800 metros, já que o trio se envolveu em uma batida. O carro da empresa foi abandonado e os bandidos fugiram.

Policiais receberam informações sobre o crime e foram à região. O furgão do Correios foi localizado danificado, mas com toda a carga. A PM informou que a vítima teve ferimentos na cabeça e costas e foi socorrida à uma unidade hospitalar.

Buscas foram realizadas no local, no entanto, os ladrões não foram encontrados. A Polícia Científica deve analisar o veículo abandonado, em busca de indícios dos quais possam ajudar a identificar algum dos bandidos.

O caso será registrado na Delegacia Central.