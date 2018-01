Ladrões com arma de grosso calibre roubam R$ 9 mil de lotérica no Jardim Colorado

Bandidos armados roubaram aproximadamente R$ 9 mil de uma lotérica nesta terça-feira (30), na Rua Biotônico, no Jardim Colorado, em Suzano. Segundo a Polícia Militar (PM), um dos criminosos usou uma espingarda calibre 12. Até o momento, a polícia não conseguiu identificar nenhum integrante da quadrilha.

O assalto ocorreu por volta das 9 horas. Três bandidos participaram da ação. A polícia suspeita que o bando tenha estudado a movimentação dos funcionários da lotérica, já que aproveitou para rendê-los assim que chegaram para trabalhar.

Dois dos três criminosos estavam armados, com um revólver e uma espingarda. As vítimas ficaram sob poder dos bandidos por pouco tempo, até que a quadrilha tirava todo o dinheiro dos caixas e cofre. A quantia levada esta entre R$ 8 e R$ 9 mil.

Ao DS, a polícia desmentiu boato de que pessoas eram mantidas reféns em uma suposta negociação com os criminosos. Há suspeitas de que uma mulher esteja envolvida no crime. Ela seria a responsável por aguardar o restante da quadrilha. O modelo do carro no qual o bando fugiu não foi mencionado.

Após o crime, a polícia fez buscas na região. Mas, a quadrilha não foi encontrada. O caso deverá ser investigado pela delegacia central. A Polícia Civil confirmou que o caso poderia ser registrado ainda durante esta tarde.