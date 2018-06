Ladrões de carga são presos após perseguição em Itaquá

Dois bandidos foram presos após uma perseguição em Itaquaquecetuba. Ao longo da fuga, os suspeitos abandonaram um caminhão e atingiram uma viatura da PM. Nenhum policial ficou ferido. Ao menos, oito policiais participaram do cerco aos ladrões.

Segundo a polícia, a ação foi durante a tarde dessa segunda-feira (11). Os PMs patrulhavam pelo bairro Jardim Adriane, quando encontraram o caminhão roubado instantes antes em Suzano. Houve acompanhamento, no entanto, os bandidos pularam do veículo ainda em movimento deixando-o atingir numa viatura.

Com a fuga, os policiais passaram, por meio do Centro de Operações da PM (Copom), informações sobre as características dos bandidos.

Uma nova busca pelos criminosos foi iniciada. Policiais abordaram dois indivíduos num GM Monza, no cruzamento da Estrada de São Bento com a Rua Guaratuba. O veículo tinha queixa de roubo. Por isso, os suspeitos foram levados ao distrito policial.

Na delegacia, o dono do caminhão e do veículo reconheceram-os como autores dos roubos. De acordo com a PM, os bandidos não conseguiram descarregar a carga de alimentos.