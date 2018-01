Ladrões jogam pedra para tentar bloquear e roubar carro na Rodovia Índio-Tibiriçá

Bandidos jogaram uma pedra e feriram um jovem, de 21 anos, após uma tentativa de assalto, em Suzano. A vítima teve ferimentos leves no rosto e passa bem. O fato aconteceu na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), próximo à base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

A ação dos bandidos ocorreu na terça-feira (2). Uma família de Mogi das Cruzes seguia pela rodovia, na companhia de um amigo, quando foram surpreendidos por algo que atingiu e atravessou o para-brisas. Tratava-se de uma pedra, que danificou o painel e bateu no rosto de um dos passageiros.

Depois do arremesso do pedregulho, o motorista do carro temeu que pudesse ser roubado e fugiu em alta velocidade. A vítima, porém, não conseguiu ver se a ação foi praticada por um ou mais indivíduos.

A única pessoa ferida, depois de ser atingida pela pedra, foi levada ao hospital e recebeu os atendimentos médicos, sendo liberada logo em seguida. O caso segue sob investigação. A Polícia Civil não divulgou se há alguma investigação em curso, ou se câmeras de monitoramento de empresas vizinhas ao local onde ocorreu o crime possa ter filmado a tentativa de roubo.