Ladrões rendem frentista, apontam arma e roubam posto de combustíveis em Suzano

Criminosos renderam um frentista e roubaram um posto de combustíveis na noite de quinta-feira (20) na Avenida Francisco Marengo, no Jardim Revista, em Suzano.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h30 para a ocorrência. Três indivíduos - um deles armado - invadiram o estabelecimento, aterrorizaram um funcionário e levaram dinheiro do local. Toda a ação foi flagrada por uma câmera de monitoramento instalada no local.

Segundo a Polícia, com posse das características dos ladrões, os militares iniciaram as buscas, localizando um dos suspeitos na Rua Cumbica. Ao notar a aproximação dos policiais, o homem tentou correr, mas acabou caindo e deixando dinheiro pela via. Ele precisou ser levado para o pronto-socorro.

Em outra rua, próxima ao local, outras viaturas que participavam do cerco policial detiveram o adolescente que, durante a abordagem, confessou a participação no crime e levou os policiais até o local onde havia abandonado o revólver calibre 38 usado no crime e duas munições.

O indivíduo que havia sido detido foi levado para a delegacia e foi autuado por roubo e corrupção de menor. O adolescente foi apreendido. Os R$ 264 encontrados com o primeiro detido foram restituídos ao funcionário do posto de combustíveis. Já o revólver usado no roubo, foi apreendido.