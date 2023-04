Ladrões roubam drogaria, mas são surpreendidos por guardas municipais e acabam na cadeia em Ferraz

Três ladrões foram presos em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) e pela Polícia Militar por tentarem roubar uma drogaria na madrugada desta quinta-feira (13) na Avenida Brasil, no Centro de Ferraz de Vasconcelos.

Segundo o Boletim de Ocorrência, tudo aconteceu por volta das 00h50. Os indivíduos têm 19, 24 e 31 anos. Imagens de uma câmera da Central Integrada de Monitoramento de Ferraz flagraram toda a ação. Dois indivíduos se aproximam do estabelecimento e entram no local. Um deles puxa um revólver e a dupla inicia o roubo. Em seguida, um terceiro indivíduo se aproxima da drogaria e também entra no local.

Alguns segundos depois, três guardas municipais chegam ao local e surpreendem os indivíduos. Sem terem o que fazer, os homens se rendem. Em seguida, policiais militares chegam para dar apoio aos GCMs.

Os três homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos e receberam voz de prisão em flagrante por roubo com duas qualificadoras (com emprego de arma de fogo e com dois ou mais integrantes).

Na delegacia, dois dos criminosos disseram que estavam praticando o roubo para comprar drogas. Uma pistola calibre 765 foi apreendida com um dos homens.