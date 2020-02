Ladrões roubam motorista de ônibus na Vila Mazza

Um motorista de ônibus da Radial Transporte foi assaltado na noite do último domingo, 2, na Avenida Antônio Marques Figueira, na Vila Mazza, em Suzano.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), o crime aconteceu por volta das 20h20. O motorista seguia pela via – uma das que possuem maior movimento de coletivos da cidade – quando dois indivíduos o abordaram.

Um dos suspeitos fez menção de que portava uma arma de fogo. Eles anunciaram o assalto e roubaram R$ 106,60, que pertenciam à empresa de ônibus, que opera em Suzano.

A vítima não conseguiu reconhecer os criminosos. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Suzano.

Frequência

Assaltos a motoristas de ônibus da Radial não é uma novidade. A empresa administra o transporte coletivo em Suzano, Ferraz e Poá.

Em novembro de 2019, o DS fez um levantamento com a empresa que apontou 16 assaltos entre janeiro e novembro na frota municipal, enquanto na intermunicipal, 17 roubos aconteceram no mesmo período nas três cidades.

A reportagem também conversou com motoristas de Suzano, que apontaram o Jardim Colorado como um dos trechos mais violentos de algumas linhas.

Na época, a Radial informou, em nota, que colabora em todos os sentidos com as autoridades policiais e com a segurança de seus funcionários, e que os ônibus contam com equipamentos de bilhetagem eletrônica, que reduzem o fluxo de dinheiro nos veículos.