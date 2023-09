Ladrões usam jogos de panelas e parafusadeiras para extorquir homem; um foi preso

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Mogi por extorquir outro, de 55 anos, em Guarulhos. O crime aconteceu no fim da manhã de quarta-feira (30). Um segundo indivíduo segue sendo procurado.

Os criminosos usaram uma suposta venda de jogos de panelas e parafusadeiras para se aproximar do homem e extorqui-lo. Segundo o Boletim de Ocorrência, os ladrões se ofereceram os produtos para a vítima, que se interessou. No momento em que ela iria realizar o pagamento, um dos criminosos sacou uma arma e obrigou que a vítima colocasse a senha na maquininha de cartão.

O homem realizou a suposta compra e, em seguida, os criminosos aceleraram o carro, jogaram o cartão pela janela e fugiram.

De acordo com o documento, policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) de Mogi foram acionados para abordarem um Hyundai HB20 branco que estava pela Avenida José Glicério de Mello. Na abordagem, os policiais capturaram um dos suspeitos, que negou ter cometido o crime, mas depois confessou. Ele, inclusive, disse que poderia devolver o dinheiro.

Ele foi levado para a Central de Polícia Judiciária de Mogi. O carro usado pertencia à uma locadora e foi alugado pelo suspeito para trabalhar como motorista de aplicativo.

De acordo com a vítima, o prejuízo com a extorsão chegou a R$ 3,1 mil. A Polícia Civil procura o segundo indivíduo, que também participou do crime. Ele segue foragido.