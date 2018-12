Lagoa Azul registra nova morte por afogamento

Um homem morreu afogado neste sábado (29) na Lagoa Azul, em Suzano. A vítima foi identificada como Vanderlei da Silva Santos, de 30 anos. Os bombeiros chegaram a socorrê-lo com vida. Este é o segundo caso de morte por afogamento no local, no período de dois meses.

Mesmo diante da gravidade, Santos foi socorrido e encaminhado à unidade hospitalar. Ele, porém, não resistiu após sofrer parada cardiorespiratória e morreu. A Lagoa Azul é palco frequente de mortes por afogamento. Em novembro, pai e filho morreram afogados.

A Prefeitura já realizou atividades de conscientização e proibições, sobretudo, o local ainda continua sendo visitado por suzanenses, que visitam a lagoa para se refrescar do forte calor.

O caso será registrado na Delegacia Central da cidade. O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.