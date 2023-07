Latrocínio na Glicério: passageira de carro escapou de ser baleada porque se abaixou

Uma das vítimas do tiroteio ocorrido no Centro de Suzano, no fim da tarde desta segunda-feira (24), escapou porque se abaixou dentro do carro no momento dos disparos.

O vidro frontal do carro em que a vítima estava foi atingido no lado do passageiro. Segundo o Boletim de Ocorrência, a mulher - que tem 36 anos - afirmou que se abaixou no momento do tiroteio, a pedido do marido. Em seguida, o carro foi atingido por um tiro. O projétil quebrou o vidro no lado do passageiro, no lado onde estava a vítima.

Ela disse à Polícia que sentiu o braço queimar após o tiro e percebeu que a bala havia atingido seu carro. O veículo onde estavam os seguranças que trocaram tiros com os ladrões vinha logo atrás no semáforo. As vítimas presenciaram tudo.

"Perdeu, perdeu". Foi o que gritaram os ladrões, segundo a vítima. Logo depois, eles atiraram à queima roupa no motociclista Fabio Roberto Dias, de 39 anos, que morreu pouco tempo depois em decorrência dos ferimentos na cabeça.

Um homem de 57 anos estava trabalhando próximo ao local do crime. Para a Polícia, ele disse que escutou o tiro e, em seguida, percebeu que havia sido atingido no pé esquerdo.

As duas vítimas foram socorridas para o Pronto-Socorro Municipal e não correm risco. Além deles, um segurança particular ficou ferido ao trocar tiros com os criminosos e precisou passar por cirurgia na perna. Ele foi socorrido para o Hospital Saint Nicholas.

O caso

Fabio Roberto Dias, um motociclista de 39 anos, morreu, e outras três pessoas ficaram feridas no fim da tarde de segunda-feira (24) durante um assalto na Rua General Francisco Glicério, ao lado da Praça João Pessoa, no Centro de Suzano.

Segundo as informações da Polícia Militar, dois indivíduos se aproximaram na altura do cruzamento da Glicério com a Rua Campos Sales para assaltar um motociclista que estava parado no semáforo na Glicério.

No momento em que o semáforo abriu, o motociclista arrancou. Foi o momento em que dois criminosos se aproximaram. Um deles sacou a arma e atirou à queima roupa na cabeça da vítima, que caiu na hora.

Dois vigilantes e um guarda municipal - que estavam próximos ao local do crime - reagiram. Os seguranças começaram a trocar tiros com os bandidos, acertando carros e pessoas próximas. Toda a ação foi flagrada pelas diversas câmeras de monitoramento instaladas próximas ao local do crime.

O motociclista chegou a ser socorrido para o Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Um trecho da Glicério precisou ser bloqueado, para a preservação do local do crime. Com isso, motoristas que seguiam no sentido Estação pela Glicério precisaram fazer um desvio pela Rua Dr. Felício de Camargo e continuar pela Rua Campos Sales.

Os dois assaltantes conseguiram fugir levando a motocicleta. Um deles foi preso instantes depois, em Itaquaquecetuba. O caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano.