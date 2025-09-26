Líder de facção peruana envolvido em tiroteio em Suzano é preso no Paraguai

Erick Moreno Hernández, conhecido como 'El Monstro' e apontado como líder de uma facção peruana, foi preso nesta quarta-feira (24), no Paraguai. O criminoso esteve envolvido em um tiroteio dentro de um condomínio de Suzano, na Estrada do Marengo, em abril de 2024.

Na ocasião, um sargento e duas pessoas ligadas ao 'El Monstro' morreram, um PM ficou ferido e dois criminosos foram presos. Todos os envolvidos com a facção eram procurados pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Prisão

De acordo com as informações da TV Peru, veículo de imprensa estatal do país, 'El Monstro' foi preso preventivamente na cadeia de segurança máxima Martín Mendoza, em Emboscada, região metropolitana de Assunção, capital do Paraguai.

As autoridades paraguaias argumentaram que 'El Monstro' apresenta alto risco de fuga e enfrenta acusações no Peru por sequestro e crime organizado. As penas no Peru podem chegar a 30 anos de prisão por sequestro e 20 anos por integrar uma facção.

A defesa de Erick alegou que ele sofre de claustrofobia, tem apenas um pulmão e também sobre de asma grave, condições que o impediriam de suportar a prisão preventiva.

Os advogados ainda descartaram um retorno voluntário ao Peru. Ou seja, 'El Monstro' só voltará ao seu país caso seja extraditado, seguindo todo o procedimento regular dos tribunais paraguaios.

Durante a audiência, foi revelado que Erick tentou subornar agentes paraguaios a libertá-lo e a falar quem divulgou sua localização, o que considera uma traição. O valor oferecido foi de US$ 1 milhão.