Líder de organização envolvida em crimes cibernéticos é preso em Santa Isabel

A Polícia Civil prendeu um homem, de 18 anos, suspeito de liderar uma organização envolvida em crimes cibernéticos, incluindo divulgação de conteúdos de abuso sexual infantil, indução à automutilação e maus-tratos de animais. As equipes cumpriram um mandado de prisão expedido pela Justiça na casa dele, em Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo, nesta terça-feira (13).

O investigado não usava o verdadeiro nome nas redes sociais. No ano passado, quando ele ainda era um adolescente, policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) o apreenderam pelo mesmo crime, mas ele foi solto.

No entanto, o Ministério Público continuou acompanhando o caso e constatou que o homem seguia não só incitando a violência por meio de outros perfis nas redes sociais, mas também divulgando conteúdo extremista, de apologia ao nazismo. O suspeito também ameaçava as vítimas que não cumprissem as ordens dadas por ele e ainda praticava cyberbullying.

“O Ministério Público nos encaminhou o relatório com os embasamentos do crime, então solicitamos ao Poder Judiciário a prisão temporária dele”, explicou a delegada Regina Campanelli, da Delegacia de Santa Isabel.

Na casa do investigado, foram apreendidos celular, computador e pen drives, que serão periciados. O caso foi registrado como captura de procurado e cumprimento de mandado de busca e apreensão.