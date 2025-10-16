Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Lotérica de Suzano sofre fraude milionária

Transações envolveram cerca de 800 boletos e cerca de R$ 3 milhões

16 outubro 2025 - 10h00Por Da Reportagem Local
Caso foi registrado no 1º DP de SuzanoCaso foi registrado no 1º DP de Suzano - (Foto: Reprodução/Street View)

A Polícia Civil investiga um furto a uma lotérica na manhã deste domingo (12), no bairro Jardim São Paulo, em Suzano. Golpe envolveu boletos indevidos no valor de cerca de R$ 3 milhões.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o alarme da lotérica foi acionado, mas não houve sinais de invasão. Posteriormente, foram constatadas transações milionárias envolvendo cerca de 800 boletos.

O caso foi registrado como furto e invasão de dispositivo informático no 1° DP da cidade. A pasta esclarece que as investigações continuam para esclarecimento dos fatos e identificação de suspeitos.

Em nota, a Caixa Econômica Federal, responsável pela lotérica, reforçou que orienta as unidades a seguirem procedimentos rigorosos de segurança, que são disponibilizados diretamente aos parceiros por meio de normas internas e canais corporativos da Caixa.

Matéria em atualização.