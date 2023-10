Madrugada de terror em Salesópolis; grupo explode caixas eletrônicos em duas agências bancárias

Um grupo de assaltantes explodiu duas agências bancárias em Salesópolis na madrugada desta sexta-feira (6). De acordo com a Polícia Militar, por volta das 2h30 a PM foi acionada para atender uma ocorrência de furto a caixas eletrônicos em duas agências bancárias do centro.

Os alvos dos ataques foram a agência da Caixa Econômica Federal e a outra do Santander. Com a explosão somente a estrutura do prédio resistiu, parte interna e equipamento foram destruídos no Santander.

Segundo a PM, o grupo estava armado e após a explosão fugiram com o dinheiro em três veículos e duas motos. Não houve feridos e nem confronto com a PM.

Um veículo I/MMC Outlander, utilizado na ação, foi abandonado após ser danificado durante a explosão de uma das agências.

A ocorrência está sendo registrada na delegacia do município. A Perícia já está sendo feita na área e por enquanto ninguém foi preso.

Bancos

O Santander em nota confirma o assalto na agência localizada na Praça Padre João Menendes, centro, Salesópolis. “Estamos colaborando com as investigações policiais".

A Caixa Econômica Federal informa por nota que coopera integralmente com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública nas investigações e operações de combate à crimes na instituição. “Todas as informações sobre eventos criminosos em suas unidades são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente às autoridades competentes”.

Segundo o banco, a Agência da Caixa em Salesópolis (SP) permanecerá fechada para realização de perícia e avaliação dos danos sofridos para, posteriormente, definir a data de reabertura da unidade.

“Clientes que necessitam de atendimento presencial podem se dirigir às unidades do banco e lotéricas próximas à Salesópolis”.

Agências alternativas

Loteria Sorte Total: Rua Alf. José Luiz de Carvalho, 311, Centro, Salesópolis (SP)

A Agência Biritiba Mirim (2023): Praça Dr. Renato Della Togna, 35, Centro, Biritiba Mirim (SP)

️Casa Lotérica Surpresa: Avenida Ferdinando Jungers, 115, Centro, Biritiba Mirim (SP)

Biritiba Lotérica: Avenida Heitor da Cunha Braga, 3, Cruz das Almas, Biritiba Mirim (SP)

Agência Mogi Shopping (1625): Avenida Ver. Narciso Yague Guimarães, 1001, Socorro, Mogi das Cruzes (SP)

Agência Jardim das Oliveiras (4075): Rua Dom Antônio Cândido de Oliveira, 257, Carmo, Mogi das Cruzes (SP)

Os atendimentos também podem ser realizados pelos canais alternativos de atendimento.

A matéria está em atualização.