Mãe de detento é flagrada com droga sintética no CDP de Suzano

Por de Suzano 09 DEZ 2019 - 14h28

Mulher de 40 anos teve seus itens revistados por agentes de segurança penitenciária, que encontraram uma folha de papel de tamanho A4 da droga sintética Foto: SAP/Divulgação Uma mulher, de 40 anos, foi presa sob suspeita de tentar entrar com drogas no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. O caso aconteceu no domingo, 8. Ela é mãe de um detento do presídio. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o narcótico encontrado é um tipo de maconha sintética chamada como K4. Por volta das 14h, a mulher de 40 anos teve seus itens revistados por agentes de segurança penitenciária, que encontraram uma folha de papel de tamanho A4 da droga sintética. O alucinógeno estava escondido no forro da bolsa com alimentos que a infratora trazia para seu filho. A visitante foi conduzida para aDelegacia de Polícia Central de Suzano, onde foi lavrado o Boletim deOcorrência, e teve seu nome suspenso do rol de visitas da SAP. A direção do CDPenviou comunicado para Vara de Execuções Criminais, além de instaurarProcedimento Disciplinar Apuratório.

