Mãe de detento é surpreendida com maconha sintética no CDP de Suzano

Uma mulher, de 41 anos, foi surpreendida com maconha sintética no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano, durante visita este domingo, 5. A droga estava em meio a tiras de papel e escondidas na roupa. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a suspeita é mãe de um detento recluso na unidade prisional.

A ação aconteceu por volta das 13 horas. A infratora foi revistada por agentes de segurança penitenciária e foi flagrada com tiras de papel de K4 escondidas na roupa. As servidoras encontraram 6 folhas do alucinógeno costuradas no cós e na barra da calça da suspeita.

A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Central de Suzano, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência, e teve seu nome suspenso do rol de visitas da SAP. A direção do CDP enviou comunicado para a Vara de Execuções Criminais, além de instaurar Procedimento Disciplinar Apuratório.