Mãe de detento tenta entrar no CDP de Suzano com celular dentro de barra de sabão

Uma mulher, de 46 anos, foi presa ao tentar entrar com um celular no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. O aparelho estava escondido dentro de uma pedra de sabão. O flagrante foi no sábado, 28, mas a informação sobre o caso só foi divulgada esta quinta-feira, 2.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), por volta das 9 horas, a mulher trouxe à unidade prisional os itens de higiene que pretendia entregar a seu filho. Ao revistarem o material com o aparelho de raio-X, os servidores encontraram o celular escondido em uma barra de sabão.

A mãe do interno foi encaminhada para a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência, e teve seu nome suspenso do rol de visitas da SAP. A direção do CDP de Suzano enviou comunicado para a Vara de Execuções Criminais, além de instaurar Procedimento Disciplinar Apuratório.