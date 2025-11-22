Mãe denuncia agressão sofrida por filho no Viveiro de Suzano; Prefeitura nega

Uma mãe denunciou um servidor do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, localizado no Parque Max Feffer, em Suzano. Ela afirma que o filho de 5 anos foi repreendido de forma agressiva e ameaçadora durante visita no local. O caso aconteceu no dia 3 de novembro. A Prefeitura negou o caso e atestou a conduta profissional do servidor.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a mulher relatou que, de forma intempestiva, o servidor avançou subitamente contra seu filho, repreendendo-o para não tocar em tartarugas. “Entendo sobre regras do local, contudo a forma agressiva, gritando com uma criança de 5 anos sem ao menos conversar ou orientar civilizadamente, não é adequada para um local público com grande circulação de crianças”, destacou.

Ela ressaltou que o caso trouxe impacto emocional para seus filhos, que não querem mais frequentar o parque. “No dia, inclusive, minha filha de 4 anos chegou a vomitar assustada com a situação, tamanho foi o impacto da conduta dele contra a minha família”.

O DS procurou a Prefeitura que, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, esclareceu que foi observado que a criança passou a incomodar os peixes e uma tartaruga aquática utilizando um graveto, comportamento que representa risco tanto aos animais quanto à própria criança.

A pasta destacou que a mãe foi orientada diversas vezes pelos servidores presentes, sempre de forma cordial. Diante da continuidade da conduta, um servidor realizou uma nova intervenção. “Novamente de maneira respeitosa e em conformidade com as normas de segurança e convivência do espaço. A visitante, entretanto, reagiu de forma desproporcional e questionou a atuação do servidor”.

Ainda em nota, a secretaria enfatizou que o caso foi registrado pelo sistema interno de monitoramento do Viveiro Municipal, além de ter sido acompanhado por outros servidores.

“A pasta reforça que o servidor agiu dentro dos procedimentos institucionais, com ética, respeito e responsabilidade, visando à proteção dos animais, à segurança dos visitantes e à manutenção do bom funcionamento do serviço público”, finalizou em nota.