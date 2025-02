Mãe denuncia filho após sofrer ameaça e encontrar revólver em casa

Uma mulher denunciou o filho após ser ameaçada e encontrar uma arma dentro de casa. O caso ocorreu em Biritiba Mirim, no último domingo (16).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que foi ameaçada pelo próprio filho depois de uma discussão. Com medo, a mãe contou que, ao verificar o guarda-roupas do filho, encontrou um revólver e munições e entregou às autoridades.

Imediatamente, os policiais iniciaram as buscas para localizar o jovem, porém o suspeito não foi encontrado. A vítima e o armamento foram encaminhados à Delegacia de Biritiba Mirim. O caso foi registrado como ameaça e posse ilegal de armam de fogo.