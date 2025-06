Mãe e filhas são presas por tráfico de drogas em Itaquá

Três mulheres, de 47, 27 e 23 anos, foram presas por tráfico de drogas em Itaquaquecetuba. A ocorrência foi na tarde desta quinta-feira (26), e apreendeu 687 entorpecentes.

Segundo a polícia, durante a Operação Impacto Metropolitano Alto Tietê, efetuaram cerco policial após o apoio da transmissão ao vivo do sistema “Olho de Águia”, e abordaram duas mulheres em frente uma casa que foi monitorada na rua Particular I, Jardim Miray, local conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Questionadas, as mulheres informaram que estavam apenas conversando, momento em que a mãe delas saiu da residência e questionou a equipe sobre a abordagem. Após breve contato com as filhas, ela entrou na casa e retornou com um bebê e uma mochila.

Os agentes realizaram a revista e encontraram entorpecentes na bolsa. Uma das filhas, dona da casa, acompanhou os policiais durante a revista domiciliar, local onde foram entrados 627 porções de cocaína, 50 de maconha, 10 de crack e R$ 1591.

Uma das filhas assumiu fazer parte do tráfico de drogas e alegou que todos os entorpecentes são dela.

As drogas e o dinheiro foram apreendidos. As mulheres foram levadas para a Delegacia de Polícia Central de Itaquaquecetuba.