Mãe e filho são atacados e tem corpos queimados no Jardim Aeroporto III em Mogi

Atualizado às 10h08

Uma mulher, de 34 anos, e o filho, de 7, ficaram feridos com queimaduras em 70 e 90% do corpo, respectivamente, após a casa onde moram ser incendiada na Rua General Longo, no Jardim Aeroporto III, em Mogi das Cruzes, durante a madrugada desta quinta-feira, 7. De acordo com as primeiras informações, o principal suspeito do crime é o companheiro da mulher.

A suspeita inicial é de que o incêndio tenha ocorrido logo após uma discussão entre o casal. Segundo a mulher, o suspeito esperou ambos dormirem para atear fogo na residência. O fogo consumiu rapidamente a cama e o sofá - o último era onde a criança estava. A suspeita inicial é de que o crime tenha ocorrido por causa do término do relacionamento do casal.

De acordo com a Polícia Militar, os vizinhos da vítima ouviram pedidos durante a madrugada. As testemunhas contaram terem ouvido uma longa discussão, horas antes ao crime. suspeito esperou ambos dormirem para atear fogo na residência.

A mulher e a criança foram levadas ao Hospital Luzia de Pinho Melo. O DS enviou e aguarda a atualização sobre o estado de saúde das vítimas. O suspeito do crime continua foragido.

O caso é investigado como violência doméstica, incêndio e dupla tentativa de homicídio qualificado.