Mãe é flagrada oferecendo bebê em troca de bebidas e drogas; criança foi encaminhada a abrigo

Uma mulher foi flagrada oferecendo seu filho, de apenas dois meses, em troca de bebidas alcoólicas e drogas. O caso aconteceu na madrugada de domingo (9), na Praça da Bandeira, em Santa Isabel.

De acordo com as informações da polícia, agentes foram acionados e se deslocaram ao local. A denúncia era de uma mulher "visivelmente embriagada" que estava transitando com uma criança recém-nascida.

No local, foi constatado que a mulher realmente estava embriagada, além de agressiva. Testemunhas relataram que a mãe maltratava o filho e afirmava que queria trocá-lo por drogas ou bebidas.

Apoio foi acionado e a mãe foi encaminhada à Delegacia de Santa Isabel, sendo posteriormente levada à Delegacia de Arujá, onde o caso foi registrado.

A criança foi levada para atendimento neonatal na Santa Casa de Santa Isabel. A polícia informou que o bebê recebeu atendimento médico, já que estava sem alimentação e sem cuidados básicos de higiene.

O Conselho Tutelar foi acionado e informou já ter conhecimento de ocorrências anteriores envolvendo a mulher e maus-tratos com seus filhos. Após o atendimento médico, a criança foi encaminhada para um abrigo de Santa Isabel.

A mãe esteve na Delegacia de Arujá e foi liberada após prestar depoimento e assinar o Termo de Compromisso. O caso foi registrado como submeter criança ou adolescente a vexame.