Mãe é investigada por abandonar, agredir e deixar seis filhos sem comida

Uma mãe é investigada por agredir, deixar os seis filhos, com idades de 9 a 16 anos, passando fome e abandoná-los, em uma casa, no Jardim do Vale, em Itaquaquecetuba. A denúncia sobre os maus-tratos partiu da filha mais velha, que não mora mais com a suspeita há três anos. Também há outra acusação, desta vez, o alvo é o namorado da mãe. O homem é suspeito de molestar sexualmente e ameaçar uma das crianças.

Os detalhes sobre o caso foram divulgados nesta quinta-feira (24). O boletim descreve que a suspeita é usuária de drogas. E, durante anos, sempre maltratratou os filhos. Há pouco mais de quatro meses, a mulher começou a se relacionar com um indivíduo e permitiu que morasse com a família. Mas, foi aí que os maus-tratos aumentaram.

Segundo a Polícia Civil, a denúncia diz ainda que o namorado da mulher também participava dos maus-tratos. Ele é usuário de drogas, inclusive age com o narcotráfico. Frequentemente, o homem usava drogas na frente das crianças. O filho de 16 anos da suspeita tentava impedir e preservar os irmãos mais novos, mas sempre era agredido.

Outra acusação contra o traficante é de abuso sexual. Ele teria passado a mão em uma menina, de 9 anos. Depois do crime, o suspeito ainda a ameaçou dizendo que, caso o denunciasse, iria matar toda a família e iria atear fogo nas crianças.

No boletim, a filha mais velha e responsável pela denúncia falou ainda que a mãe sempre dizia que abandonaria os filhos quando tivesse oportunidade.

O Conselho Tutelar acompanha o caso. A polícia ainda busca informações para localizar os suspeitos, que permanecem foragidos. Os adolescentes e crianças ficarão sob tutela da irmã mais velha.