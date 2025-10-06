Mãe é presa suspeita de maus-tratos contra filhos de 5 e 9 anos em Suzano

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante na última sexta-feira (3), suspeita de agredir o filho de 9 anos e deixar a filha de 5 sozinha, sem alimentação e banho, no Jardim Luella, em Suzano. O Conselho Tutelar foi acionado e as crianças encaminhadas para um abrigo.

Segundo a polícia militar, agentes foram acionados para ocorrência na rua Brasil para Cristo. No local, os vizinhos relataram que ouviram a suspeita agredir o filho de 9 anos durante a madrugada, além de sair e deixar os dois filhos sozinhos sem alimentação e banho.

Uma das vizinhas levou as crianças para sua casa, onde os alimentou e deu banho.

No período da tarde, a mãe retornou e tentou agredir a vizinha, momento em que outros vizinhos, tentando separar a biga, a agrediram.

Os agentes ouviram o menino que, além de confirmar a agressão na madrugada anterior, relatou que já foi atingido por um cabo de vassoura e desmaiou.

A suspeita e o filho foram conduzidos para o Hospital e Maternidade de Suzano (HMS). A mãe foi atendida, medicada e liberada. O menino foi atendido por um pediatra que constatou diversas lesões pelo corpo do menor. A menina não apresentava ferimentos.

Questionada, a mãe relatou que no período da manhã deixou os filhos com a vizinha e foi a um bar. Ela negou as agressões e falou que as escoriações no garoto foram causadas por um ex-companheiro.

O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Suzano e a mulher presa por maus-tratos contra pessoa menor de 14 anos. O Conselho Tutelar foi acionado e as vítimas encaminhadas a um abrigo.