Polícia

Mãe encontra adolescente morta dentro de casa em Mogi; Polícia investiga

Óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

21 agosto 2025 - 18h24Por Gabriel Vicco e Laura Barcelos - da Reportagem Local
Caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Mogi das CruzesCaso foi registrado no 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Uma adolescente, de 16 anos, foi encontrada morta pela própria mãe dentro de casa, no Parque São Martinho, em Mogi das Cruzes, na tarde desta quarta-feira (20). A Polícia Civil está investigando o caso para esclarecer autoria e motivação do crime.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais foram acionados pela mãe da vítima, que a encontrou caída sobre a cama do quarto, com ferimentos no pescoço provocados, aparentemente, por arma branca. O óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Foram acionadas equipes da Polícia Civil, do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) e da perícia técnica. Testemunhas e familiares prestaram depoimento. Dois homens, que eram próximos da vítima, foram ouvidos como investigados.

O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes.
 

