Mãe sai para beber com desconhecido e 'abandona' criança no Terminal Norte Polícia Civil abriu investigação para tentar identificar mulher. Conselho Tutelar acompanha andamento do caso

Por Marcus Pontes - de Suzano 15 JAN 2019 - 10h17

Criança foi deixada no Terminal Norte de Suzano Foto: Sabrina Silva/Divulgação Uma investigação foi aberta para analisar um caso de abandono de incapaz. Uma criança, de aproximadamente 6 anos, foi deixado pela mãe no Terminal Norte de Suzano. A denúncia foi feita por um vizinho da mulher. Os envolvidos moram na Zona Leste de São Paulo. O caso veio a tona depois que o vizinho estranhou o fato da mulher demorar mais de quatro horas para retornar. Segundo ele, a suspeita disse que iria beber uma cerveja com um homem, o qual teria conhecido na cidade, e voltaria rapidamente. Mas, isso não aconteceu. A Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram avisados. Uma viatura da PM foi ao terminal de ônibus e encaminhou o homem à delegacia, que prestou depoimento sobre o ocorrido e foi liberado. A criança, porém, foi abrigada pelo órgão de defesa infantojuvenil. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não tinha divulgado se a mulher havia sido identificada, tampouco se ela foi ao Conselho Tutelar. Por isto, o caso segue sob investigação.

