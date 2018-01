Mãe se tranca dentro de casa com filhos de 1 e 7 anos e tenta matar crianças

Uma briga com a mãe foi o estopim para uma auxiliar de cozinha, de 25 anos, tentar matar os dois filhos, de 1 e 7 anos, e tirar a própria vida, no Jardim Paineira, em Itaquaquecetuba. Ela se trancou dentro de casa, abriu o gás da cozinha e ateou fogo num lençol, com o objetivo de explodir o imóvel. O ato suicída foi frustrado e a mulher acabou sendo presa em flagrante pela Polícia Militar (PM). Ninguém ficou ferido.

O delegado do 1º Distrito Policial (DP), Eliardo Amoroso Jordão, explicou que o caso aconteceu nesta terça-feira (23). Segundo ele, as brigas entre a auxiliar de cozinha e a mãe eram recorrentes. A maioria das vezes por questões familiares. No dia do crime, houve uma nova discussão. Para o delegado, a mulher disse que este novo desentendimento teria a motivado a ter intenções sucídas, inclusive que envolvessem os dois filhos.

"Ela (suspeita) falou que pediu perdão para Deus pelo ato, mas que estava cansada de ser humilhada. E que não poderia deixar os filhos sozinhos, porque eles ficariam sozinhos. Por isto, fechou toda casa, tirou a mangueira do gás e foi para o quarto, onde segurou o filho mais novo no colo e o mais velho enrolou em um edredon e pôs fogo em outro lençol", explicou.

Mas, a atitude suicída poderia ter tido um desfecho trágico se não fosse a suspeita da avó das crianças de que algo estava errado. É o que revelou o delegado quanto ao momento em que as crianças e a auxiliar de cozinha foram tiradas de dentro da casa. "Depois da briga, a mãe da suspeita sentiu que algo estava errado. Foi ver e viu tudo fechado. Arrombou e logo sentiu o forte cheiro de gás. Desesperada, ela viu a cena dos netos e a filha num canto do quarto, enquanto o lençol pegava fogo", reforçou.

Após isto, a Polícia Militar (PM) foi chamada. Os PMs detiveram a auxiliar de cozinha em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Ela foi encaminhada à Cadeia Pública de Poá. O Conselho Tutelar acompanha o caso. "É possível que seja liberada, não posso te afirmar. Isto porque ela passará por audiência de custódia, em Mogi das Cruzes", finalizou Jordão.