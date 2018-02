Mais de 150 pessoas são abordadas durante operação da Polícia Civil e GCM em Poá

A Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM) desencadearam a megaoperação “ACPJ Avenidas”. Ao todo, foram abordadas 158 pessoas. Destas, 31 tinham antecedentes criminais. Além disso, o efetivo vistoriou 101 veículos. Em um dos carros, os agentes de segurança apreenderam uma máquina caça-níquel. O balanço das atividades foi divulgado nesta sexta-feira (9).

De acordo com o delegado Alexandre Cavalca, além da sensação de segurança, a ação pôde dar à população tranquilidade ao voltar para casa, já que em vários pontos da cidade não foram vistos motos ou carros com queixa de furto ou roubo.

Pelo menos, 62 policiais civis e 16 GCMs participaram da ação, que foi realizada na quinta-feira (8). Poá é um dos menores municípios do Estado, com área de 17,496 km², portanto, as equipes empenhadas na operação foi a de separar o efetivo em dois setores: Norte e Sul.

No lado sul da cidade, os agentes pararam 65 pessoas e verificaram 44 veículos. Deste total, dez indivíduos já tiveram passagem na Justiça. A região norte poaense foi a que gerou mais abordagens. Foram 93 pessoas revistadas, sendo que, 21 com antecedentes criminais, além de 57 carros verificados. Este segundo setor da cidade é o que compreende bairros, como: Cidade Kemel, Vila Perracine, Jardim Áurea, entre outros.

Até a 0 hora de ontem, a polícia não tinha registrado prisões de roubo ou furto. Para Cavalca, o resultado da operação teve reflexo nos registros. “Praticamente, a gente fechou a cidade. Tinhámos equipes em vários pontos realizando abordagens e vistorias. Foi uma ação satisfatória, já que não vimos ou tivemos ciência de motos com possíveis assaltantes na cidade. Somente trabalhadores voltando para casa”, falou.